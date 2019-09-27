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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Крупный пожар в Иркутске: загорелся рынок и склады с сахаром и мукой

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Иркутске зафиксирован крупный пожар: горит рынок и склады с сахаром и мукой. Площадь возгорания - 750 квадратных метров, в настоящее время оно локализовано. Спасатели использовали 10 пожарных машин.

Очевидцы рассказали, что пламя достигало высоты пятиэтажного дома и могло перекинуться на автозаправку. Специалисты сейчас выясняют, был ли это поджог, короткое замыкание или иная причина, передает ОТР.

Также как сообщает Телеинформ, на момент прибытия первого подразделения горел продуктовый склад. В тушении приняли участие 37 человек личного состава МЧС. В ходе тушения обрушилась кровля здания, справиться с огнем удалось к двум часам ночи.

АГ

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