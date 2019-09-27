Учитель ОБЖ прострелил ухо школьнице во время урока

//Происшествия 13+

27 сентября 2019, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД РФ

В красноярской гимназии №16 учитель ОБЖ выстрелил в ученицу старшей школы во время урока из пневматического ружья. Известно, что пуля ранила подростка в мочку уха.

Согласно источнику, учитель тренировал 11-классников стрельбе по мишени на спортивной площадке. Позже мужчина произвёл выстрел из пневматического ружья, чтобы продемонстрировать попадание в цель, но попал в проходящую мимо девочку, сообщает телеканал "ТВК".

Подростку оказали оперативную помощь. Все медицинские расходы по лечению девочки школа взяла на себя.

Полиция проводит проверку, направленную на выяснения всех деталей инцидента. Пока директору и учителю объявили строгий выговор. По словам директора, все правила безопасности были соблюдены.

В МВД выдвинули версию, что из ружья выстрелил ученик.

Теперь занятия по стрельбе перенесли в подвал школы.