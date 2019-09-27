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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Подольск: два астраханца ограбили мужчину

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com

На жителя подмосковного Подольска напали два уроженца Астраханской области, жестоко избили и ограбили его, как сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Неизвестные во дворе на проспекте Юных Ленинцев избили его и украли борсетку, в которой находились деньги и мобильный телефон, пишет сайт "Подмосковье сегодня". «В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны два жителя Астраханской области в возрасте 28 и 29 лет», - рассказали в полиции.

Также «колдунья» и ее пособница украли у пенсионерки из Шелехова 60 тысяч рублей путем обмана. Обманщица предложила пожилой женщине снять с нее негативный магический эффект и та согласилась. В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск, как уточняет Телеинформ.

АГ

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