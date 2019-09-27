На Волге загорелся сухогруз

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27 сентября 2019, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Грузовое судно «Волго-Балт-205» загорелось в Самарской области.

Как сообщает сайт ПолитЭксперт со ссылкой на МЧС, судно шло из Санкт-Петербурга в Астрахань. «Волго-Балт-205» перевозил на своем борту 300 тонн металлоконструкций.

Сейчас сухогруз тушит пожарный корабль, на месте инцидента было создано несколько зон для борьбы с пламенем.

Так же, как добавляет сайт ОТР, на борту находились 12 человек, ни один из них не пострадал в связи со своевременной эвакуацией.

Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание в машинном отделении сухогруза.