На Волге загорелся сухогруз

Грузовое судно «Волго-Балт-205» загорелось в Самарской области.
Как сообщает сайт ПолитЭксперт со ссылкой на МЧС, судно шло из Санкт-Петербурга в Астрахань. «Волго-Балт-205» перевозил на своем борту 300 тонн металлоконструкций.
Сейчас сухогруз тушит пожарный корабль, на месте инцидента было создано несколько зон для борьбы с пламенем.
Так же, как добавляет сайт ОТР, на борту находились 12 человек, ни один из них не пострадал в связи со своевременной эвакуацией.
Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание в машинном отделении сухогруза.