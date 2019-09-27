Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Новое извержение: Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 7 километров

, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: ru.wikipedia.org - JJ Harrison
Фото: ru.wikipedia.org - JJ Harrison

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил сегодня огромный столб пепла на высоту порядка семи тысяч метров над уровнем моря.

Как сообщает сайт ПолитЭксперт, об извержении информирует Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). Согласно видеоматериалам, высота столба пепла достигала семи тысяч метров над уровнем моря. Шлейф растянулся на 30 километров в восточном направлении.

Рука на пульсе Земли

Рука на пульсе Земли

По данным МЧС, пеплопадов в Камчатском крае не наблюдалось.

Так же, по данным сайта ОТР, на Камчатке прокуратура подтвердила невозможность пуска разрушенной котельной. У здания котельной нет ни стен, ни крыши и в таком виде оно стоит уже почти 20 лет. Однако аварийное состояние постройки не помешало региональному министру ЖКХ несколько дней назад заявить о том, что отопительный сезон в селе скоро начнётся.

bl

//картина дня

В мире

Эксперт из МГУ раскрыл условие превращения Донбасса во второе Приднестровье

Эксперт из МГУ раскрыл условие превращения Донбасса во второе Приднестровье

Богдан Безпалько, эксперт из МГУ, рассказал, при каком условии Донбасс станет вторым Приднестровьем. С соответствующим заявлением аналитик выступил некоторое время назад в разговоре с представителями СМИ.

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины в американские выборы в США 2016 года и посоветовал никого не обвинять на "основании слухов".

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известный музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме отреагировал на сообщение о запрете барбекю, курения и зажигания свечей на балконе…