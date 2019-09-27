Новое извержение: Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 7 километров

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27 сентября 2019, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: ru.wikipedia.org - JJ Harrison

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил сегодня огромный столб пепла на высоту порядка семи тысяч метров над уровнем моря.

Как сообщает сайт ПолитЭксперт, об извержении информирует Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). Согласно видеоматериалам, высота столба пепла достигала семи тысяч метров над уровнем моря. Шлейф растянулся на 30 километров в восточном направлении.

Рука на пульсе Земли

По данным МЧС, пеплопадов в Камчатском крае не наблюдалось.

Так же, по данным сайта ОТР, на Камчатке прокуратура подтвердила невозможность пуска разрушенной котельной. У здания котельной нет ни стен, ни крыши и в таком виде оно стоит уже почти 20 лет. Однако аварийное состояние постройки не помешало региональному министру ЖКХ несколько дней назад заявить о том, что отопительный сезон в селе скоро начнётся.