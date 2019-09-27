Главу Ванинского порта привлекли к ответственности за перевал глинозема

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27 сентября 2019, 13:15 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В порту Ванино снова пыльно. На этот раз руководство привлекли к уголовной ответственности за перевал глинозема без применения мер пылеподавления.

Местные жители неоднократно писали жалобы на загрязняющий окружающую среду порт. Над Ванино регулярно повисали облака черной угольной пыли. Теперь Дальневосточная транспортная прокуратура вынесла постановление в отношении руководства порта.

- Установлено, что в нарушение требований федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «Об охране атмосферного воздуха» АО «Порт Ванино» при выгрузке глинозема с морских судов не применяло пылеподавляющее оборудование, - заявили в ведомстве.

Помимо представления прокурора, в отношении главы порта было возбуждено административное дело за нарушение санитарных норм, а также был выписан штраф. На сегодняшний день перегрузочная техника на объекте обновлена.