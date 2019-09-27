В Лефортовском тоннеле образовалась пробка после жесткого ДТП

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27 сентября 2019, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В пятницу, 27 сентября, три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле на Нижегородской эстакаде в Москве. Известно, что на месте происшествия образовалась четырёхкилометровая пробка.

Согласно источнику, авария произошла между грузовиком и двумя легковушками. Известно, что в результате ДТП одна из машин получила серьёзные повреждения - "от неё буквально ничего не осталось", передаёт "Москва 24".

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля ехал на большой скорости и потерял управление. Уточняется, что все участники аварии выжили, один пострадал.

Полиция проводит проверку, выясняются причины происшествия.

Видео с места аварии.