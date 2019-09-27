В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки медиков

//Происшествия 13+

27 сентября 2019, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Ростовской области 11-летний мальчик лишился руки из-за ошибки врачей. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

Как пишет ИА REGNUM, ребенка доставили в больницу города Зернограда с переломом руки. Мальчику наложили гипс, после чего развилась гангрена. В результате конечность пришлось ампутировать.

В процитированном материале говорится, что сотрудники Росздравнадзора выявили в медицинском учреждении «нарушения своевременности и правильности установки диагноза ребенку, а также стандарта и объема оказанной помощи на первом этапе лечения».

По факту произошедшего инцидента проведут проверку следователи.