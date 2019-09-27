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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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В лесу обнаружили скрывавшегося от преступления 24 года мужчину

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Кемеровской области обнаружен 72-летний мужчина, который 24 года прятался в лесу после нападения на супругу и малолетнего ребёнка. Мужчина думал, что убил своих родственников.

Согласно источнику, Николай Громов оказался среди пострадавший после поводка в Иркутской области. При оформлении документов выяснилось, что мужчина находится в розыске за покушение на убийство. Его задержали в четверг, 26 сентября, но позже отпустили. Дело закрыли за истечением срока давности, пишет "Сибирь.Реалии".

Уточняется, что в 1995 году Громов в ходе конфликта ранил ножом 6-летнюю дочь, супругу и себя, а после скрылся с места происшествия. Позже врачам удалось спасти пострадавших.

Мужчина хочет вновь наладить отношения с семьёй, но жить планирует в лесу.

БА

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