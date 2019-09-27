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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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В общежитии на юге Москвы мужчина напал на товарищей с пистолетом

, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД РФ
фото: сайт МВД РФ

Минувшей ночью в общежитии на юге Москвы на улице Красного Маяка произошла стрельба с массовой дракой. Известно, что в результате происшествия несколько человек получили ранения из пистолета.

"В общежитии по адресу: ул. Красного Маяка, д. 26 после распития спиртных напитков произошел конфликт. Один из его участников произвел выстрелы в своих оппонентов, предположительно из травматического оружия", - сообщили в МВД АГН "Москва", отметив, что получили ранения три человека. 

Источник, близкий к ситуации, рассказал о четверых пострадавших, передаёт "Интерфакс".

В ведомстве добавили, что один получил ранение в ногу, повреждения других человек неизвестны.

Организована проверка и поиск злоумышленника.

БА

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