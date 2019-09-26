Число пострадавших в Барнауле после ЧП с самолетом возросло

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26 сентября 2019, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

После жесткой посадки Boeing в Барнауле к медикам обратились уже 56 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Как передает агентство ТАСС, один из них госпитализирован. Между тем гендиректор АО "Авиапредприятие "Алтай" (управляет аэропортом Барнаула) Виталий Архипенко сообщил, что ушибы и ссадины получили порядка 50 пассажиров.

Ранее АН писали, что вылетевший с российскими туристами из вьетнамской Камрани самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Барнаула 25 сентября. На борту лайнера в тот момент находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.