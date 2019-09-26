В Еврейской автономной области товарный поезд протаранил грузовик

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26 сентября 2019, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Товарный поезд въехал в грузовой автомобиль на железнодорожном переезде Транссибирской магистрали в районе села Кирга Еврейской автономной области. Об этом сообщает местное издание "Набат".

Как рассказал журналистам один из представителей регионального главка МЧС РФ, к счастью, водитель и пассажир микрогрузовика успели выпрыгнуть до столкновения с поездом. На место выехали специалисты по расчистке путей.

К настоящему моменту движение по основному пути Транссиба удалось восстановить: аварийно-восстановительные бригады расчистили пути железной дороги для восстановления движения поездов и оно было полностью возобновлено.