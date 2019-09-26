В Питере врачи подрались с пациенткой

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26 сентября 2019, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге сотрудники бригады скорой помощи Елизаветинской больницы подрались с одной из пациенток. Отмечается, что конфликт начался с того, что женщина оскорбила врачей.

Пациентка в слезах выбежала из больницы и стала оскорблять фельдшеров. В ответ на это врач облил женщину горячим напитком, после чего бросил ей в лицо окурок, передаёт РИА Новости. После этого пациентка пнула фельдшера ногой, а тот несколько раз ударил рукой и повалил на землю.

В Елизаветинской больнице заверили, что ни один из врачей, участвовавших в драке, не состоит в штате медучреждения.