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26 сентября 2019, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В четверг, 26 сентября, на западной части Турции зафиксированы мощные подземные толчки магнитудой 5,9. Отмечается, что чрезвычайная ситуация вызывает страх и большую панику среди жителей Стамбула.

Согласно источнику, очевидцы сообщили о землетрясении. Уточняется, что очаг залегал на глубине около 12 километров, а эпицентр землетрясения находился в 68 километрах от Стамбула, пишет издание "Haberturk".

Известно, что землетрясение ощутили в городе и окрестностях вокруг него. В пресс-службе Генерального консульства России в Стамбуле отметили, что по данному вопросу ещё никто не обращался.

"Не могу сказать, сколько баллов. Ощутимо", - сообщили в диппредставительстве "РБК".