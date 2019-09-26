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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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В Турции мощное землетрясение спровоцировало "большую панику"

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В четверг, 26 сентября, на западной части Турции зафиксированы мощные подземные толчки магнитудой 5,9. Отмечается, что чрезвычайная ситуация вызывает страх и большую панику среди жителей Стамбула.

Согласно источнику, очевидцы сообщили о землетрясении. Уточняется, что очаг залегал на глубине около 12 километров, а эпицентр землетрясения находился в 68 километрах от Стамбула, пишет издание "Haberturk".

Известно, что землетрясение ощутили в городе и окрестностях вокруг него. В пресс-службе Генерального консульства России в Стамбуле отметили, что по данному вопросу ещё никто не обращался.

"Не могу сказать, сколько баллов. Ощутимо", - сообщили в диппредставительстве  "РБК".

БА

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