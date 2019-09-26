Грузовик врезался в четыре иномарки в Химках

//Происшествия 13+

26 сентября 2019, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Грузовик с прицепом врезался в четыре машины на прилегающей к шоссе парковке. Это произошло возле жилого дома на улице Молодежной в Химках.

«Услышал хлопок, а затем скрежет металла. Выглянул в окно, а там фура врезалась в припаркованные машины. От удара у грузовика развернуло кабину, а легковушки повылетали на тротуар. Водителя большегруза не видел», – рассказал очевидец. Об этом пишет сайт "Подмосковье сегодня".

Также как сообщает Телеинформ, в Ангарске произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. В настоящее время возбуждено уголовное дело, а водитель иномарки помещен в изолятор временного содержания.