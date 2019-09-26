Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Грузовик врезался в четыре иномарки в Химках

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Грузовик с прицепом врезался в четыре машины на прилегающей к шоссе парковке. Это произошло возле жилого дома на улице Молодежной в Химках.

«Услышал хлопок, а затем скрежет металла. Выглянул в окно, а там фура врезалась в припаркованные машины. От удара у грузовика развернуло кабину, а легковушки повылетали на тротуар. Водителя большегруза не видел», – рассказал очевидец. Об этом пишет сайт "Подмосковье сегодня".

Также как сообщает Телеинформ, в Ангарске произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. В настоящее время возбуждено уголовное дело, а водитель иномарки помещен в изолятор временного содержания.

АГ

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

На YouTube-канале Народной милиции ДНР появилось видео под названием «Украинский БПЛА бомбит мирных жителей». На выложенных кадрах запечатлено, как беспилотник сбрасывает снаряд на гражданский автомобиль.

На YouTube-канале Народной милиции ДНР появилось видео под названием «Украинский БПЛА бомбит мирных жителей»…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.

//новости ан

//новости ан

Кристина Асмус рассказала поклонникам о семейной жизни с Гариком Харламовым. Причиной для сплетен послужил выход актрисы на кинофестивале в Ялте, когда Асмус предстала…

//новости ан

//новости ан

//новости ан