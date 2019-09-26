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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Московская область: полицейская машина сбила ребенка на пешеходном переходе

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Московской области ребенок переходил дорогу вместе со своей мамой, когда на него наехал полицейский автомобиль.

Инцидент был зафиксирован в центре города Дмитрова днем, на улице Маркова. Мать с ребенком собирались перейти по «зебре» на другую сторону улицы, но в тот момент на них наехал служебный автомобиль, передает сайт "Подмосковье сегодня".

«Если ребенку причинен вред, то здесь имеет место статья 12.24 КоАП РФ. Полицейского оштрафуют и, скорее всего, уволят из правоохранительных органов», – отметил эксперт.

Также как сообщает Телеинформ, по 20 часов обязательных работ за неоплаченные штрафы ГИБДД за вождение в нетрезвом виде получили житель Тайшета и житель Тулуна.

АГ

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