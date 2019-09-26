Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В аэропорту Барнаула совершил аварийную посадку пассажирский «Боинг-767-300»

, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Вылетевший с российскими туристами из вьетнамской Камрани самолет экстренно совершил посадку в аэропорту Барнаула 25 сентября в 21:13 по местному времени (17:13 мск). На борту лайнера в тот момент находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.

Как сообщает НСН, во время посадки у лайнера загорелась одна из стоек шасси. Экипаж смог остановить самолет в конце взлетно-посадочной полосы и эвакуировать пассажиров.
Одна пассажирка была госпитализирована с ушибом почек и ушибом поясничного отдела позвоночника, 56 обратились за медицинской помощью.

Как добавляет сайт News.ru, Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Так же, как передает Вечерняя Газета, в связи с инцедентом рейс из Барнаула в Камрань задержали на семь часов.

bl

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что по итогам года стоимость перелётов в целом вырастет примерно на 9-10%. Почему цена авиаперевозок России продолжает расти…

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Кристина Асмус рассказала поклонникам о семейной жизни с Гариком Харламовым. Причиной для сплетен послужил выход актрисы на кинофестивале в Ялте, когда Асмус предстала…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на отказ Минска разместить у себя российскую военную базу. По его словам, в Белоруссии заявляют о союзническом…

//новости ан

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который…