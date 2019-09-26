В аэропорту Барнаула совершил аварийную посадку пассажирский «Боинг-767-300»

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26 сентября 2019, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Вылетевший с российскими туристами из вьетнамской Камрани самолет экстренно совершил посадку в аэропорту Барнаула 25 сентября в 21:13 по местному времени (17:13 мск). На борту лайнера в тот момент находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.

Как сообщает НСН, во время посадки у лайнера загорелась одна из стоек шасси. Экипаж смог остановить самолет в конце взлетно-посадочной полосы и эвакуировать пассажиров.

Одна пассажирка была госпитализирована с ушибом почек и ушибом поясничного отдела позвоночника, 56 обратились за медицинской помощью.

Как добавляет сайт News.ru, Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Так же, как передает Вечерняя Газета, в связи с инцедентом рейс из Барнаула в Камрань задержали на семь часов.