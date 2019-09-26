Авиарейс из Хабаровска прервали по просьбе охотника

//Происшествия 13+

26 сентября 2019, 13:28 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Рейс самолета, следующего по маршруту Хабаровск-Москва, пришлось прервать. Причиной того – желание одного из пассажиров.

Летевший в столицу охотник вдруг обнаружил, что недостаточно тщательно проверил свой багаж перед вылетом. Как выяснилось в процессе полета, мужчина оставил дома важный документ – лицензию на приобретение огнестрельного оружия.

Покупка охотничьего карабина и была главной целью путешествия хабаровчанина в Москву. Без лицензии это не представлялось возможным. Спохватиться забытой бумаги дальневосточник успел до того, как воздушное судно оторвалось от земли.

Тревогу забывчивый охотник забил, когда самолет выруливал на взлетно-посадочную полосу. Теперь этот инцидент проверяют правоохранители.