Авиарейс из Хабаровска прервали по просьбе охотника

Рейс самолета, следующего по маршруту Хабаровск-Москва, пришлось прервать. Причиной того – желание одного из пассажиров.
Летевший в столицу охотник вдруг обнаружил, что недостаточно тщательно проверил свой багаж перед вылетом. Как выяснилось в процессе полета, мужчина оставил дома важный документ – лицензию на приобретение огнестрельного оружия.
Покупка охотничьего карабина и была главной целью путешествия хабаровчанина в Москву. Без лицензии это не представлялось возможным. Спохватиться забытой бумаги дальневосточник успел до того, как воздушное судно оторвалось от земли.
Тревогу забывчивый охотник забил, когда самолет выруливал на взлетно-посадочную полосу. Теперь этот инцидент проверяют правоохранители.