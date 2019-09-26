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26 сентября 2019, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Пассажирка решила во время взлёта открыть аварийный выход, чтобы проветрить салон самолёта. По её словам, на борту лайнера было очень душно и она хотела подышать свежим воздухом.

Согласно источнику, инцидент произошёл на самолёте китайской авиакомпании Xiamen Airlines, который направлялся в город Ланьчжоу. Отмечается, что стюардесса объяснила девушке, что открывать аварийный выход запрещено, однако пассажирка ослушалась её и повернула ручку, пишет "Mirror".

Девушка просидела у распахнутой двери некоторое время. Позже члены экипажа сообщили полиции о нарушении на борту. Девушку сняли с рейса.

По китайскому законодательству, правонарушители, которые наносят ущерб самолёту, должны быть приговорены к заключению на 10-15 суток.