МВД предотвратило незаконный сбыт незарегистрированных лекарств

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26 сентября 2019, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из СЭБ ФСБ России и Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Северо-восточного административного округа города Москвы пресечена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной реализации незарегистрированных лекарственных средств.

"По имеющейся информации, трое мужчин организовали канал поставки медицинского препарата в Российскую Федерацию, после чего реализовывали его через интернет-сайт жителям различных регионов страны. Согласно проведенным экспертизам установлено, что данный препарат не зарегистрирован на территории России и не включен в Государственный реестр лекарственных средств.

Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238.1 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике подозреваемые задержаны. Судом двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё одному – в виде домашнего ареста.

Проведены обыски по местам проживания фигурантов, а также в жилых помещениях, где осуществлялось хранение запрещенных к обороту лекарственных средств. Обнаружено и изъято более 200 единиц незарегистрированных медицинских препаратов, компьютерная техника, электронные носители информации, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.