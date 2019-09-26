В Норвегии затонуло горевшее российское судно

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26 сентября 2019, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В четверг, 26 сентября, в норвежском Тромсё затонул траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", который горел на протяжении 22 часов. Информация о возгорании поступила во вторник днём.

Известно, что первое сообщение о задымлении появилось около 11.00 по местному времени (12.00 мск), сообщает телеканал "NRK".

Представитель судовладельца "Мурманский траловый флот" рассказал, что в норвежский порт траулер зашел для смены экипажа и планового ремонта, во время которого произошло возгорание, передаёт ТАСС.

В экстренной службе уточнили, что рыболовные сети загорелись из-за сварочных работ, также горели гидравлическое масло и пластик.