Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Норвегии затонуло горевшее российское судно

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В четверг, 26 сентября, в норвежском Тромсё затонул траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", который горел на протяжении 22 часов. Информация о возгорании поступила во вторник днём.

Известно, что первое сообщение о задымлении появилось около 11.00 по местному времени (12.00 мск), сообщает телеканал "NRK".

Представитель судовладельца "Мурманский траловый флот" рассказал, что в норвежский порт траулер зашел для смены экипажа и планового ремонта, во время которого произошло возгорание, передаёт ТАСС.

В экстренной службе уточнили, что рыболовные сети загорелись из-за сварочных работ, также горели гидравлическое масло и пластик.

БА

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что по итогам года стоимость перелётов в целом вырастет примерно на 9-10%. Почему цена авиаперевозок России продолжает расти…

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Кристина Асмус рассказала поклонникам о семейной жизни с Гариком Харламовым. Причиной для сплетен послужил выход актрисы на кинофестивале в Ялте, когда Асмус предстала…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на отказ Минска разместить у себя российскую военную базу. По его словам, в Белоруссии заявляют о союзническом…

//новости ан

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который…