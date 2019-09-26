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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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В Москве 15 человек спасли из пожара на территории Измайловского кремля

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

фрто: сайт Измайловского кремля
фрто: сайт Измайловского кремля

Минувшей ночью на востоке столицы в административном здании по адресу Измайловское шоссе, дом 73ж произошёл пожар. Отмечается, что возгорание возникло около трёх часов ночи.

Согласно источнику, из горящего здания на территории Измайловского кремля спасли 15 человек. По некоторым данным, в данном помещении находился хостел "Петр I".

Представитель экстренных служб сообщил, что несколько человек пострадали.

"Пожарные спасли 15 человек, к сожалению, есть пострадавшие – всех спасенных передали медикам для осмотра", - передаёт РИА Новости.

В ведомстве уточняется, что пожал был ликвидирован в 3.38.

БА

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