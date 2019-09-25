Владельцы контактного зоопарка оставили животных умирать от голода

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25 сентября 2019, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В поселке Октябрьский Архангельской области разыскивают владельцев контактного зоопарка, которые оставили животных умирать от голода. Сообщается, что в настоящее время за зверинцем ухаживают неравнодушные жители.

Жительница посёлка Диана Буторина рассказала, что владельцы контактного зоопарка попросили знакомую присмотреть за животными три дня, пока они будут отсутствовать. Но спустя установленный срок мужчины так и не вернулись, оставив женщине енотов, кроликов, попугаев, дикобраза, питона, обезьяну, павлина, черепашек и даже крокодила. Хозяева зверинца не выходят на связь почти неделю, передаёт РенТВ.