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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Лобня: женщина на костылях села за руль и через минуту попала в аварию

, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Женщина со сломанной ногой и двумя детьми в салоне не успела выехать с парковки возле поликлиники, как тут же попала в аварию.

Молодая мама не заметила подъезжающую сзади машину и въехала ей в передний бампер. Со слов второй стороны, виновница ДТП вышла из авто на костылях и устроила небольшой скандал. На место происшествия были вызваны сотрудники ДПС, отмечает сайт "Подмосковье сегодня".

"Я ей подавала сигнал, на что она ответила: "У меня в машине орали дети, я не слышала гудков", – рассказала пострадавшая сторона.

АГ

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