Лобня: женщина на костылях села за руль и через минуту попала в аварию

Женщина со сломанной ногой и двумя детьми в салоне не успела выехать с парковки возле поликлиники, как тут же попала в аварию.
Молодая мама не заметила подъезжающую сзади машину и въехала ей в передний бампер. Со слов второй стороны, виновница ДТП вышла из авто на костылях и устроила небольшой скандал. На место происшествия были вызваны сотрудники ДПС, отмечает сайт "Подмосковье сегодня".
"Я ей подавала сигнал, на что она ответила: "У меня в машине орали дети, я не слышала гудков", – рассказала пострадавшая сторона.