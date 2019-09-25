В Донецке на складе боеприпасов возник пожар и прогремело несколько взрывов

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25 сентября 2019, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В среду, 25 сентября, в Донецке в районе поселков Горняк и Землекопы возник крупный пожар на складе боеприпасов. Очевидцы сообщили, что над городом поднялись огромные клубы чёрного дыма.

Согласно источнику, местные жители пишут в социальных сетях, что слышали звуки прогремевших взрывов. Люди, находящиеся в ближайших домах от происшествия, отметили, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки, пишут "Вести.ru".

В Куйбышевской районной администрации факт возгорания подтвердили. Причина и подробности инцидента пока не уточняются. Информация о погибших или пострадавших тоже неизвестна.