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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Донецке на складе боеприпасов возник пожар и прогремело несколько взрывов

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В среду, 25 сентября, в Донецке в районе поселков Горняк и Землекопы возник крупный пожар на складе боеприпасов. Очевидцы сообщили, что над городом поднялись огромные клубы чёрного дыма.

Согласно источнику, местные жители пишут в социальных сетях, что слышали звуки прогремевших взрывов. Люди, находящиеся в ближайших домах от происшествия, отметили, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки, пишут "Вести.ru".

В Куйбышевской районной администрации факт возгорания подтвердили. Причина и подробности инцидента пока не уточняются. Информация о погибших или пострадавших тоже неизвестна.

БА

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