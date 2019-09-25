В Москве два подростка едва не погибли, обрезая провода

//Происшествия 13+

25 сентября 2019, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стало известно о двух московский подростках, которые попали в реанимацию после попытки обрезать провода. Отмечается, что инцидент произошёл на востоке столицы.

Инцидент произошёл в начале сентября.

Согласно источнику, 16 - летний мальчик со своей 15-летней подругой принялись резать провода. Согласно следствию, причина поступка двух школьников до сих пор неизвестна, сообщает РЕН ТВ.

В результате происшествия пострадавшие получили серьёзные ожоги головы, шеи и рук. Подростков оперативно госпитализировали в реанимационное отделение больницы, но позже перевили в обычную палату. Сейчас жизни молодых людей ничего не угрожает.

Проводится проверка, направленная на выяснение обстоятельств.