В Москве два подростка едва не погибли, обрезая провода

Стало известно о двух московский подростках, которые попали в реанимацию после попытки обрезать провода. Отмечается, что инцидент произошёл на востоке столицы.
Инцидент произошёл в начале сентября.
Согласно источнику, 16 - летний мальчик со своей 15-летней подругой принялись резать провода. Согласно следствию, причина поступка двух школьников до сих пор неизвестна, сообщает РЕН ТВ.
В результате происшествия пострадавшие получили серьёзные ожоги головы, шеи и рук. Подростков оперативно госпитализировали в реанимационное отделение больницы, но позже перевили в обычную палату. Сейчас жизни молодых людей ничего не угрожает.
Проводится проверка, направленная на выяснение обстоятельств.