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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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В Швеции уснувший капитан посадил на мель судно с российскими моряками

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Представитель береговой охраны Мартина Сёдерберг сообщил, что в Швеции у берегов Хельсингборга (провинция Сконе) уснувший капитан посадил на мель грузовое судно Baltic Carrier под флагом Гибралтара. Отмечается, что на борту находились семь российских граждан.

"Капитан уснул, теперь он подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и неосторожности. Ведется расследование ... Его могут задержать", - передаёт его слова ТАСС.

Уточняется, что судно следовало из российского города Светлый Калининградской области в шведский Линчёпинг. Согласно последним данным, корабль и члены экипажа не пострадали. Состояние россиян оценивается положительно.

БА

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