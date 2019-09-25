В Швеции уснувший капитан посадил на мель судно с российскими моряками

//Происшествия 13+

25 сентября 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Представитель береговой охраны Мартина Сёдерберг сообщил, что в Швеции у берегов Хельсингборга (провинция Сконе) уснувший капитан посадил на мель грузовое судно Baltic Carrier под флагом Гибралтара. Отмечается, что на борту находились семь российских граждан.

"Капитан уснул, теперь он подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и неосторожности. Ведется расследование ... Его могут задержать", - передаёт его слова ТАСС.

Уточняется, что судно следовало из российского города Светлый Калининградской области в шведский Линчёпинг. Согласно последним данным, корабль и члены экипажа не пострадали. Состояние россиян оценивается положительно.