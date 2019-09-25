Четыре авто без водителей столкнулись в Хабаровске

//Происшествия 13+

25 сентября 2019, 08:08 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Дорожно-транспортное происшествие сразу с четырьмя автомобилями случилось в Хабаровске. Ни в одной из машин при этом не было водителя.

Авария произошла по вине водителя мусоровоза. Он припарковал машину и не затянул ручной тормоз. Когда он покинул кабину, чтобы осмотреть колесо, грузовик тронулся с места и покатился с небольшой горки.

Запрыгнуть в кабину едущего неуправляемого мусоровоза водитель уже не смог, как ни пытался. Большегруз зацепил две припаркованные иномарки, а после въехал в еще одну легковую машину. Все пострадавшие авто – марки Toyota разных моделей.