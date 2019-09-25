Дети в Хабаровске свободно покупают никотиновую смесь

//Происшествия 13+

25 сентября 2019, 08:08 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Дети и подростки свободно приобретают пластинки с никотином. Маркировка «18+» не действует на покупателей торговых автоматов.

Как сообщает местный портал «Хабаровский край сегодня», в редакцию обратились горожане, обеспокоенные доступностью вредных товаров. По словам очевидцев, в торговых центрах города у автоматов с так называемыми «никпаками» всегда много детей. Они беспрепятственно приобретают никотиновые пластинки. Сотрудники Роспотребнадзора пообещали разобраться с ситуацией.

Напомним, что еще в прошлом году депутаты Государственной думы РФ собирались вывести из оборота жевательный и нюхательный табак. На 2018 год некурительный табак России потребляли порядка 654 тысячи человек – это полтора процента от числа курильщиков.