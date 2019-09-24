В Пакистане произошло землетрясение, есть человеческие жертвы

//Происшествия 13+

24 сентября 2019, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Пакистане неподалеку от границы с Индией прошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Подземные толчки зафиксировали во вторник днем в 173 километрах к северо-западу от города Лахор.

На текущий момент известно о девятнадцати погибших в результате сейсмической активности. По данным местных правоохранителей, помимо погибших еще более трехсот человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Власти Пакистана полагают, что число жертв и пострадавших от землетрясения со временем может значительно возрасти. Ранее в сети появились кадры, на которых видно, что на дорогах города Мирпур в Кашмире появились разломы.