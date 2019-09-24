В Хабаровском крае тигр загрыз охотника

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24 сентября 2019, 14:57 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На отца и сына - жителей Хабаровского края, охотившихся в тайге - напал тигр. Одного из пострадавших не удалось спасти.

Старшего охотника - жертву нападения дикого животного пытались спасти. Мужчину доставили в населенный пункт Сукпай, из которого он был эвакуирован на вертолете санитарной авиации краевую столицу. Но по пути дальневосточник скончался от полученных сильнейших травм.

В Министерстве природных ресурсов Хабаровского края сообщили, что тигр защищал свою добычу и бросился на одного из охотников. Сыну пострадавшего удалось застрелить зверя, но было поздно.

В 2019 году на территории Хабаровского края зафиксировано 159 конфликтных ситуаций с участием диких животных.