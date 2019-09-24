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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Семья, потерявшаяся в красноярской тайге, самостоятельно нашла выход в деревню

, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Семья из четырех человек, которая ранее потерялась в тайге Красноярского края, смогла самостоятельно найти выход к соседней деревне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
 
Речь идет о членах одной семьи, которые заблудились в Тюхтетском районе. Они долго плутали по тайге, но в конечном итоге вышли к деревне под названием Чистый Ручей, передает РИА "Новости".
Ранее в региональном главке МВД уточнили, что мужчина, женщина и двое их детей 20 и 11 лет в минувшие выходные отправилась в тайгу за шишками и пропали. В поисках потерявшихся граждан принимали участие 125 полицейских, сотрудники МЧС, а также волонтеры.

 

 
ЕТ

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