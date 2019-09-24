Семья, потерявшаяся в красноярской тайге, самостоятельно нашла выход в деревню

Семья из четырех человек, которая ранее потерялась в тайге Красноярского края, смогла самостоятельно найти выход к соседней деревне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Ранее в региональном главке МВД уточнили, что мужчина, женщина и двое их детей 20 и 11 лет в минувшие выходные отправилась в тайгу за шишками и пропали. В поисках потерявшихся граждан принимали участие 125 полицейских, сотрудники МЧС, а также волонтеры.