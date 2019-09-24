В Краснодаре местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве бабушки

//Происшествия 13+

24 сентября 2019, 12:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю 30-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве 87-летней бабушки (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что обвиняемая со своей матерью и бабушкой проживала в одном из домов на улице Ставропольской. По версии следствия, в ночь на 23 сентября 2019 года, когда матери не было дома, между пожилой женщиной и ее внучкой произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры пенсионерка стала оскорблять родственницу, на что женщина нанесла бабушке не менее одного удара ножом в область грудной клетки, а также не менее одного удара руками в область головы. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Обвиняемая попыталась скрыть следы совершенного преступления, однако не смогла. О произошедшем женщина сообщила своей матери, когда последняя вернулась домой, после чего на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть потерпевшей.

В настоящее время обвиняемая задержана, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится судебно-медицинская экспертиза, а также необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, с учетом обстоятельств совершенного преступления в отношении обвиняемой будет проведена судебная психолого-психиатрическа экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.