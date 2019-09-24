В Ленобласти охотник попал в себя вместо утки

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24 сентября 2019, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Волоховском районе Ленобласти охотник выстрелил в себя вместо утки и был госпитализирован. Согласно последней информации, по факту случившегося проверку проводят сотрудники правоохранительных органов.

Происшествие случилось в минувший понедельник, 23 сентября. Установлено, что двое охотников вышли на резиновой лодке в акваторию Ладожского озера. В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области отметили, что один из мужчин прицелился в утку, однако лодку качнуло, вследствие чего он ранил себя.

Как сообщает телеканал "78", друг раненого оказал ему первую помощь, а затем привез пострадавшего на базу отдыха в город Новая Ладога.