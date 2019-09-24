В петербургском метро из-за шутливой игры погибла девушка

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24 сентября 2019, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Девушка погибла на станции "Площадь Александра Невского" Правобережной (четвертой) линии метро Санкт-Петербурга. Согласно последней информации источников, трагедия случилась в ходе шутливой игры.

Свидетели происшествия утверждают, что девушка незадолго до случившегося стояла на платформе с подругами, которые в шутку толкались, передает "Свободная пресса".

В какой-то момент она потеряла равновесие и упала на рельсы. Согласно последней информации, девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщает РЕН ТВ. В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.