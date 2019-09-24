Бизнесмен устроил пьяный дебош во время рейса Самара – Москва

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24 сентября 2019, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Утром во вторник, 24 сентября, стало известно, что 53-летний бизнесмен устроил дебош на борту самолета, который следовал из Самары в Москву. Известно, что предприниматель летел бизнес-классом.

Пассажир пожелал пересадить к себе знакомого из эконом-класса и обратился с соответствующим требованием к бортпроводникам, передает портал "Свободная пресса".

Подчеркивается, что стюардессы не смогли удовлетворить просьбу мужчины, после чего он начал угрожать членам экипажа физической расправой и нецензурно выражаться. Как сообщает РЕН ТВ, после приземления в Москве дебошир был задержан. Согласно некоторым данным, он был пьян.