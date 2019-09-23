В Шелехове поймали двух серийных грабителей

//Происшествия 13+

23 сентября 2019, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Шелехове в суд направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые совершили кражи на общую сумму около 800 тысяч рублей.

"В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданам", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. Об этом пишет Телеинформ.

Уточняется, что 22-летний житель села Введенщина Шелеховского района с августа по декабрь 2018 года, взламывая окна или двери, проникал в жилые дома для совершения краж. За это время он совершил 15 преступлений, три из которых – вместе с 21-летним жителем Шелехова.