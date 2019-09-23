В Иркутской области увеличилось число пожаров по электротехническим причинам

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23 сентября 2019, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Иркутской области за неделю было зафиксировано 72 пожара, 40 из которых – в жилом секторе. В половине случаев горели надворные постройки.

"На прошедшей неделе зарегистрирован пожар на социально-значимом объекте – 18 сентября в общежитии на улице Улан-Баторской в городе Иркутске. Большая часть пожаров, в том числе на социально-значимом объекте, произошла по электротехническим причинам", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Эксперты отмечают, что ежедневно в населенных пунктах Иркутской области выходят в рейды более восьми тысяч человек в составе сотрудников надзорной деятельности, пожарных, сотрудников полиции, представителей органов местного самоуправления и добровольцев, пишет Телеинформ.