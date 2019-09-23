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Иркутск: двое парней угнали чужой автомобиль, чтобы «покататься»

23 сентября 2019, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В дежурную часть иркутского отдела полиции № 1 поступило телефонное обращение от 19-летнего молодого человека, который сообщил, что неизвестные похитили его автомобиль.

Уточняется, что автомобиль был припаркован во дворе дома. Были задержаны двое иркутян в возрасте 18 и 19 лет, отмечает Телеинформ. Как объяснили задержанные, они решили угнать машину, чтобы покататься. Взломав дверь и блокировку руля, угонщики завели автомобиль и ездили на нем по городу, а затем оставили во дворе одного из домов по улице Клары Цеткин.

АГ

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