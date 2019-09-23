Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Тулун: 15-летний мотоциклист попал под колёса грузовика

23 сентября 2019, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Иркутской области 15-летний подросток, управляя мотоциклом, врезался в грузовик. Мальчик погиб на месте, а его пассажирка была доставлена в больницу с множественными переломами.

ДТП было зафиксировано 22 сентября около 20.00 на улице Ленина. Мальчик, не имея водительского удостоверения, управлял незарегистрированным мотоциклом. Предварительно установлено, что совершая выезд со двора дома, он не уступил грузовику, который двигался по главной дороге, пишет Телеинформ.

АГ

//картина дня

В мире

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ прокомментировали нежелание Киева отправлять на очередную сессию свою делегацию из-за возвращения России в Совет Европы. Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс в ответ напомнил Украине о её обязательствах.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан