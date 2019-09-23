Тулун: 15-летний мотоциклист попал под колёса грузовика

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23 сентября 2019, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Иркутской области 15-летний подросток, управляя мотоциклом, врезался в грузовик. Мальчик погиб на месте, а его пассажирка была доставлена в больницу с множественными переломами.

ДТП было зафиксировано 22 сентября около 20.00 на улице Ленина. Мальчик, не имея водительского удостоверения, управлял незарегистрированным мотоциклом. Предварительно установлено, что совершая выезд со двора дома, он не уступил грузовику, который двигался по главной дороге, пишет Телеинформ.