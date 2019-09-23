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В Иркутской области перевернулась лодка с четырьмя рыбаками
23 сентября 2019, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]
На Братском водохранилище вечером 22 сентября перевернулась лодка. В ней находились четверо рыбаков. Двое добрались до берега вплавь, ещё двоих ищут водолазы.
ЧП произошло на заливе водохранилища в районе села Каменка. Мужчины рыбачили с весельной лодки на удалении 100-150 метров от берега. Из-за того, что рыбаки расположились одновременно у одного борта, лодка перевернулась, сообщает Телеинформ.