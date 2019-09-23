В Иркутской области перевернулась лодка с четырьмя рыбаками

//Происшествия 13+

23 сентября 2019, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

На Братском водохранилище вечером 22 сентября перевернулась лодка. В ней находились четверо рыбаков. Двое добрались до берега вплавь, ещё двоих ищут водолазы.

ЧП произошло на заливе водохранилища в районе села Каменка. Мужчины рыбачили с весельной лодки на удалении 100-150 метров от берега. Из-за того, что рыбаки расположились одновременно у одного борта, лодка перевернулась, сообщает Телеинформ.