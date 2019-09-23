Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Иркутской области перевернулась лодка с четырьмя рыбаками

23 сентября 2019, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На Братском водохранилище вечером 22 сентября перевернулась лодка. В ней находились четверо рыбаков. Двое добрались до берега вплавь, ещё двоих ищут водолазы.

ЧП произошло на заливе водохранилища в районе села Каменка. Мужчины рыбачили с весельной лодки на удалении 100-150 метров от берега. Из-за того, что рыбаки расположились одновременно у одного борта, лодка перевернулась, сообщает Телеинформ.

АГ

//картина дня

В мире

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ прокомментировали нежелание Киева отправлять на очередную сессию свою делегацию из-за возвращения России в Совет Европы. Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс в ответ напомнил Украине о её обязательствах.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан