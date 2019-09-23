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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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На Украине вандалы осквернили могилы участников конфликта в Донбассе

23 сентября 2019, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине неизвестные осквернили надгробия участников военных действий, проходящих на территории Донбасса. Инцидент произошел накануне на кладбище города Мены в Черниговской области.

Как отметили в Министерстве по делам ветеранов, вандалы зарисовали белой краской лица участников боевых действий. Местный градоначальник Геннадий Примаков обратился к жителям с просьбой помочь в поиске нарушителей.

Отмечается также, что надругательство над местами захоронения защитников суверенитета и территориальной целостности Украины является уголовным преступлением и может обернуться лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

АС

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