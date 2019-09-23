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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В Перми временно закрыли частный детский сад, где дети спали на полу

23 сентября 2019, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Перми судебные приставы временно закрыли частный детский сад, в котором дети спали на полу. Также известно, что несколько малышей после посещения детского сада заболели коклюшем.

Как правильно закалять ребенка?

Как правильно закалять ребенка?

Сообщается, что в детском саду окна не открываются для проветривания, а спальная зона для тихого часа организована прямо на полу, передаёт РИА Новости. При этом в детском саду нет штатной медсестры для наблюдения за здоровьем детей и сотрудников.

«После проведения проверки выявлено несколько случаев заболевания коклюшем среди малышей, которые посещали данное дошкольное учреждение», - рассказали приставы. Отмечается, что детский сад опечатан на 30 дней.

АБ

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