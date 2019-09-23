В Подмосковье девочка выпала из окна школы

//Происшествия 13+

23 сентября 2019, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Прокуратура приступила к проверке информации о падении девочки из окна одной из школ в Московской области. Согласно последней информации, данный инцидент ранее произошел в подмосковной Лобне.

Подчеркивается, что ход проверочных мероприятий поставлен прокуратурой области на контроль.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на данные ведомства, двенадцатилетняя школьница во время занятий выпала из окна третьего этажа учебного заведения. Девочка получила травмы. В настоящий момент пострадавшая находится в больнице. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.