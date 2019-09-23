Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Подмосковье девочка выпала из окна школы

23 сентября 2019, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Прокуратура приступила к проверке информации о падении девочки из окна одной из школ в Московской области. Согласно последней информации, данный инцидент ранее произошел в подмосковной Лобне.

Подчеркивается, что ход проверочных мероприятий поставлен прокуратурой области на контроль.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на данные ведомства, двенадцатилетняя школьница во время занятий выпала из окна третьего этажа учебного заведения. Девочка получила травмы. В настоящий момент пострадавшая находится в больнице. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ЕТ

//картина дня

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров…

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Екатеринбурге прошёл детский крестный ход. Полторы тысячи детей, в том числе и совсем малыши и на инвалидных колясках, прошли под дождём 8 километров, чтобы помолиться…

//новости ан

18-летний юноша, который обвиняется в убийстве своей знакомой из-за материальной наживы, рассказал подробности нападения. Инцидент произошёл 20 сентября в Саратове…

Росстат определил средний возраст невесты в России. Наибольшее количество женщин выходят замуж в диапазоне от 25 до 34 лет, а еще несколько лет назад замуж под венец…