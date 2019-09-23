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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В Самаре экстренную посадку совершил самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан

23 сентября 2019, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Намаган (Узбекистан), в понедельник, 23 сентября, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия одной из пассажирок воздушного судна.
 
Речь идет о рейсе У6 2509. Уточняется, что недомогание во время полета почувствовала гражданка республики Узбекистан 1988 года рождения. Как сообщает сегодня днем РИА "Новости", пассажирка страдает гипертонией.
 
Женщине на земле оказали всю необходимую медицинскую помощь, а затем оперативно доставили в одну из городских больниц. Самолет, который совершил незапланированную посадку, вылетел в место назначения.
ЕТ

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