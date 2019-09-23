В Самаре экстренную посадку совершил самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Намаган (Узбекистан), в понедельник, 23 сентября, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия одной из пассажирок воздушного судна.

Речь идет о рейсе У6 2509. Уточняется, что недомогание во время полета почувствовала гражданка республики Узбекистан 1988 года рождения. Как сообщает сегодня днем РИА "Новости" , пассажирка страдает гипертонией.

Женщине на земле оказали всю необходимую медицинскую помощь, а затем оперативно доставили в одну из городских больниц. Самолет, который совершил незапланированную посадку, вылетел в место назначения.