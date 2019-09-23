"У меня не было цели именно насладиться этим", - саратовец, нанёсший 50 ножевых ранений подруге, назвал причину поступка.

//Происшествия 13+

23 сентября 2019, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

18-летний юноша, который обвиняется в убийстве своей знакомой из-за материальной наживы, рассказал подробности нападения. Инцидент произошёл 20 сентября в Саратове в одном из подъездов жилого дома на Вишневой улице.

В Саратове найдено тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями

По данным следствия, Евгений и Екатерина являлись друзьями детства и учились в параллельных классах. Известно, что до этого ребята собирались в компании из 5-6 человек в квартире у общего знакомого, однако после посиделок мальчику показалось, что у него украли 2300 рублей из кошелька. Юноша обвинил в этом Екатерину и принял решение пойти на преступление, как он написал в чате друзьям, передаёт РЕН ТВ.

"Я на нее накинулся, она стала орать. Я стал наносить ножевые ранения - в шею, в корпус, везде. У меня не было цели именно насладиться этим ... У меня была цель - убить", - объяснил в полиции Евгений.

Он добавил, что с места происшествия забрал телефон и ключи девушки. По его словам, он сразу покинул подъезд, но потом вернулся, чтобы убедиться в смерти Екатерины и нанёс ещё несколько ударов ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Напомним, что Евгений нанёс жертве 50 ножевых ранений.