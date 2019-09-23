Грабитель предоставил подробности убийства Михаила Круга

Осужденный пожизненно член банды "Тверские волки" Александр Агеев сообщил, что предшествовало убийству известного российского поэта и певца Михаила Круга, дом которого он пытался обворовать.
Установлено, что Агеев и его подельник Веселов 30 июня 2002 года проникли в дом исполнителя русского шансона – перелезли через забор и поднялись на третий этаж здания.
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СК РФ, злоумышленники услышали, что кто-то вошел в дом и спрятались. Вскоре они увидели женщину. У грабителей завязалась с ней борьба, в ходе которой Агеев ударил ее пистолетом по голове. Затем на третий этаж поднялась супруга Михаила Круга, которая, увидев человека в маске и с оружием, закричала и побежала вниз. Грабители бросились следом – Веселов бежал первым. В какой-то момент открылась одна из дверей. Из нее вышел певец. Веселов выстрелил в артиста, после чего оба злоумышленника скрылись.