Грабитель предоставил подробности убийства Михаила Круга

Осужденный пожизненно член банды "Тверские волки" Александр Агеев сообщил, что предшествовало убийству известного российского поэта и певца Михаила Круга, дом которого он пытался обворовать.



Установлено, что Агеев и его подельник Веселов 30 июня 2002 года проникли в дом исполнителя русского шансона – перелезли через забор и поднялись на третий этаж здания.