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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Грабитель предоставил подробности убийства Михаила Круга

23 сентября 2019, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Осужденный пожизненно член банды "Тверские волки" Александр Агеев сообщил, что предшествовало убийству известного российского поэта и певца Михаила Круга, дом которого он пытался обворовать.
 
СК назвал имя предполагаемого убийцы Михаила Круга

СК назвал имя предполагаемого убийцы Михаила Круга


Установлено, что Агеев и его подельник Веселов 30 июня 2002 года проникли в дом исполнителя русского шансона – перелезли через забор и поднялись на третий этаж здания.
 
Как сообщается на YouTube-канале СК РФ, злоумышленники услышали, что кто-то вошел в дом и спрятались. Вскоре они увидели женщину. У грабителей завязалась с ней борьба, в ходе которой Агеев ударил ее пистолетом по голове. Затем на третий этаж поднялась супруга Михаила Круга, которая, увидев человека в маске и с оружием, закричала и побежала вниз. Грабители бросились следом – Веселов бежал первым. В какой-то момент открылась одна из дверей. Из нее вышел певец. Веселов выстрелил в артиста, после чего оба злоумышленника скрылись.
ЕТ

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