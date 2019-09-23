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Успенская привела в восторг поклонников своим образом в мини-комбинезоне и ботфортах
23 сентября 2019, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская артистка Любовь Успенская привела поклонников в восторг своим смелым образом для концерта в американском Сиэттле. Артистка выбрала для выступления очень яркий костюм.
На новом снимке Успенская позирует в блестящем мини-комбинезоне со шнуровкой в области декольте и черных сапогах-ботфортах. Образ Любовь дополнила пышной прической и крупными белыми серьгами.
Многие сделали певице комплименты, отметив ее подтянутую и стройную фигуру. Некоторые подписчики сравнили Любовь Успенскую в данном образе с всемирно известной артисткой Бейонсе, которая также любит выходить на сцену в блестящих комбинезонах и купальниках.
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