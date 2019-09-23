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Успенская привела в восторг поклонников своим образом в мини-комбинезоне и ботфортах

23 сентября 2019, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Известная российская артистка Любовь Успенская привела поклонников в восторг своим смелым образом для концерта в американском Сиэттле. Артистка выбрала для выступления очень яркий костюм.

На новом снимке Успенская позирует в блестящем мини-комбинезоне со шнуровкой в области декольте и черных сапогах-ботфортах. Образ Любовь дополнила пышной прической и крупными белыми серьгами.

Многие сделали певице комплименты, отметив ее подтянутую и стройную фигуру. Некоторые подписчики сравнили Любовь Успенскую в данном образе с всемирно известной артисткой Бейонсе, которая также любит выходить на сцену в блестящих комбинезонах и купальниках.

 

 
 
 
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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)22 Сен 2019 в 4:42 PDT

ЕТ

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