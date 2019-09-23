Электричка насмерть сбила женщину под Петербургом

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23 сентября 2019, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Электричка насмерть сбила женщину в районе перегона Калище – Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области. В транспортной полиции уточнили, что инцидент случился в ночь с субботы на воскресенье.

Установлено, что машинист заметил человека у железнодорожных путей и подал звуковой сигнал, а затем применил экстренное торможение. Трагедии, однако, избежать не удалось.

Как сообщает утром в понедельник, 23 сентября, "Росбалт", в результате наезда состава погибла 50-летняя женщина, которая являлась жительницей Соснового Бора. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.