СК назвал имя предполагаемого убийцы Михаила Круга

Утром в понедельник, 23 сентября, в Следственном комитете Российской Федерации назвали имя предполагаемого убийцы известного российского поэта, барда, исполнителя песен в жанре шансон Михаила Круга.

Напомним, нападение на дом певца в поселке Мамулино было совершено в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Михаил Круг получил два тяжелых ранения и скончался, несмотря на усилия врачей, утром 1 июля.