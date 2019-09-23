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СК назвал имя предполагаемого убийцы Михаила Круга

23 сентября 2019, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Igor Primak/Russian Look
фото: Igor Primak/Russian Look
Утром в понедельник, 23 сентября, в Следственном комитете Российской Федерации назвали имя предполагаемого убийцы известного российского поэта, барда, исполнителя песен в жанре шансон Михаила Круга.
 
В СК РФ сообщили, что Михаила Круга застрелил член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов, когда артист "внезапно возник" на пути у бандита в процессе ограбления, передает РИА "Новости". В ведомстве добавили, что установили все подробности убийства звезды русского шансона.

Напомним, нападение на дом певца в поселке Мамулино было совершено в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Михаил Круг получил два тяжелых ранения и скончался, несмотря на усилия врачей, утром 1 июля.

ЕТ

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